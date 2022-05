(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato nell'asta odierna titoli, per 2,25 miliardi di euro, con scadenza novembre 2023.Sale il rendimento che passa allo 0,77% dallo 0,48% della precedente asta di aprile. Forte la richiesta di 4,25 miliardi.Collocati anchea 10 anni, per 1,25 miliardi di euro, con un rendimento in crescita che passa a +0,86% dal negativo 0,29% della precedente asta. Domanda di 1,75 miliardi.