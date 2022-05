Usa spingono Russia verso default: stop all’ultimo canale per pagare debito

(Teleborsa) - Ilaccende latra. L'ultima mossa è arrivata ieri, mercoledì 25 maggio, anticipata dalle parole di qualche giorno fa della segretaria al Tesoro statunitenseche aveva definito” la possibilità di prorogare la licenza che ha consentito alla Russia di continuare a onorare i propri pconfermando così le indiscrezioni cheIl Governo statunitense è dunque passato dalla teoria alla pratica decidendo dii pagamenti relativi ai bond russi agli investitori americani, non rinnovando l’esenzione temporanea in scadenza ieri, 25 maggio e spingendo cosìverso unIl primo, per la Russia, dalche sicuramente non ha intenzione di indietreggiare visto che tra le priorità dell'azione di Putin c'è senza dubbio la. Mosca andrà per vie legali se sarà costretta a violare i propri impegni: "Abbiamo: ha replicato ieri via Telegram il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov.Fino ad oggi, comunque, seppur con difficoltà, è riuscita a rispettare ai suoi obblighi creditizi nonostante il congelamento dei conti all’estero e il blocco ai trasferimenti di denaro anche grazie al fatto che sulla Russia continuano ad affluire pagamenti di gas e petrolio che i prezzi attuali portano anche a unLa mossa di Washington è dunque da interpretarsi comeper stoppare il conflitto a'è poi da tenere presente la dichiarazione Ofac (Office of Foreign Assets Control, l’ufficio del Tesoro che regola le sanzioni imposte dal Governo americano) che lascia comunque sul tavolo la possibilità per i cittadini Usa di richiedere