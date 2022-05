Banca Centro Emilia, utile 2021 a 4,7 milioni: il più alto degli ultimi 10 anni

(Teleborsa) -, istituto che appartiene al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca, ha chiuso il 2021 con un, ile in aumento dell'88,9% sul 2020. Il Tier One è passato dal 17,01% del 2020 al 17,63%. L'attività di impiego a favore di imprese e famiglie del territorio ha segnato nel 2021 un +73,71 milioni di euro (+8,08%) rispetto al 2020. Ulteriormente ampliate le coperture sul credito deteriorato che raggiungono il 76,35% dal 67,83% del 2020, con l'che scende dal 5,82% al 3,66% e quelloallo 0,90%.L'assemblea, che si è tenuta per la terza volta con la modalità del rappresentante, si è inoltre espressa sulla proposta di rinnovo delle cariche sociali, approvando l'ingresso di due presenze femminili:(presidente del CdA di Copma Soc. Coop.) e(direttrice della Bologna Business School - Università di Bologna). Confermati nelGiuseppe Accorsi, Simone Donati, Nicola Fabbri, Davide Frascari, Stefano Gallerani, Carlo Maffei e Dante Pola.Pur esprimendo soddisfazione per i risultati 2021, ilguarda già alla situazione difficile di questi mesi: "Ora la guerra, le tensioni internazionali e le ricadute in termini di aumenti dei prezzi, in particolare delle materie prime, stanno delineando nuovi scenari per l'anno in corso di difficile lettura; in questa situazione di incertezza cercheremo di fare ancora più ricorso alla nostra capacità di presidiare il territorio favorendo la relazione diretta e la vicinanza alla clientela".