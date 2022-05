Biden invierà armi più potenti all'Ucraina. Draghi chiama Putin

(Teleborsa) -, forte del voto del Congresso sul maxi pacchetto di aiuti all'Ucraina, intendecioè sistemi missilistici avanzati a lungo raggio, soddisfacendo le richieste dei funzionari ucraini e dello stesso Presidente Zelensky.Secondo la Cnn, l’amministrazione USA starebbe pernell'abito di un più ampio pacchetto di assistenza militare all'Ucraina.Più volte, Kiev aveva richiesto agli USA, in grado di sparare razzi a raffica a lunga gittata (centinaia di chilometri), e(Himars), più leggero ed in grado di sparare lo stesso tipo di munizioni. Ma gli USA avevano sinora evitato di inviare questo tipo di armi per timore che potessero essere usate per n attaccare dentro il territorio russo.Lecontro la Russia potrebbero, secondo la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, che al contrario prevede per l’economia Usa e per il resto del mondo un impatto "minimo" della crisi.Frattanto, ildenuncia che la Russia sta perseguendo una. "Vogliono trasformare Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk, Severodonetsk in cenere. Come Volnovakha, come Mariupol. Questo - afferma - compresa la deportazione del nostro popolo e le uccisioni di massa di civili, è un’evidente politica di genocidio perseguita dalla Russia"., tentando di perorare la causa del grano ed evitare una crisi umanitaria ed alimentare. Il leader russo ha assicuratoed promesso di. Mache si possa arrivare ad un, ha ammesso il Premier italiano.