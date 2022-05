Brilla il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,61%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, balzo dell', che archivia la giornata a 4.058 punti.la prestazione del(+2,79%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'(+1,94%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+4,78%),(+2,45%) e(+2,25%).Tra i(+4,65%),(+4,41%),(+3,17%) e(+3,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,53%.Tra idel Nasdaq 100,(+21,87%),(+14,14%),(+10,29%) e(+9,54%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,10%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,08%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,98%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,1 punti; preced. 65,2 punti).