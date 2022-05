Consip avvia nuovo cotratto relativo a servizi cybersecurity PA

(Teleborsa) -, in coerenza con con il Piano triennale dell’informatica nella PA, cui le amministrazioni potranno ricorrere anche per la(Missione 1 - Digitalizzazione).A questo scopo è stato attivato ildell’Accordo quadro "Servizi di sicurezza da remoto" del, che mette a disposizionevolti a identificare lo stato della sicurezza del sistema informativo, a definire la strategia di cyber security, ad identificare i fabbisogni di sicurezza.Nel dettaglio isono:cioè definizione delle scelte strategiche inerenti il governo della sicurezza delle informazioni;cioè definizione di un processo finalizzato a identificare e classificare i rischi e le vulnerabilità in termini di sicurezza del sistema informativo;cioè identificazione delle vulnerabilità software nella fase iniziale del ciclo di vita;per sfruttare le vulnerabilità rilevate al fine di determinare il grado di sicurezza del sistema informativo;o analisi di conformità del sistema informativo a norme, regole, standard o policy.. Gli aggiudicatari sono: RTI Deloitte Risk Advisory - EY Advisory - Teleco per circa 70milioni, RTI Intellera Consulting - Capgemini Italia - HSPI - TELECONSYS per circa 47 milioni di euro.Il nuovo contrattoper i servizi diper la protezione dei dati e delle applicazioni in uso alle PA, attraverso il quale le amministrazioni possono acquisire prodotti per la gestione degli eventi di sicurezza e degli accessi, per la protezione dei canali email, web e dati.