DoValue in rally dopo mandato di servicing a Cipro

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, che risulta uno dei migliori titoli dell'intero listino. A fare da assist, con una comunicazione arrivata prima dell'apertura del mercato , è ilper un Gross Book Value di circa 2,2 miliardi di euro. L'aggiudicazione del contratto era già stata comunicata, senza ulteriori dettagli, con i risultati del primo trimestre del 2022."Sebbene nota, giudichiamo la notizia positivamente in quanto permette a doValue di- scrivono gli analisti di- Con questa operazione, doValue conferma il proprio ruolo di leadership nel mercato ellenico del servicing, che si caratterizza per livelli di profittabilità superiori rispetto a Italia e Spagna".Spicca il volo, che si attesta a 7,53 euro per azione, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 7,653 e successiva a quota 7,973. Supporto a 7,333.