Il settore costruzioni a Milano è in territorio positivo (+1,07%)

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per l', che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 36.657,8, in crescita di 391,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 495, dopo aver avviato la seduta a 495.Tra le medie imprese quotate sul, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,15%.In luce, con un ampio progresso del 2,53%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,2%.Tra ledi Milano, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,75%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,66%.