L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+1,42%), andamento rialzista per Reply

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Reply

Seco

Wiit

Ftse SmallCap

Eems

Sabaf

Eurotech

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 139.020,4 per portarsi ora a quota 140.214, con un guadagno di 1.958,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte rialzo a 734, dopo aver avviato la seduta a 722.Nel, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,22%.Tra le azioni del, seduta positiva per, che avanza bene del 2,93%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,25%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,20%.Tra le azioni del, avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,91%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,55%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,55%.