Matica Fintec, Intermonte positiva dopo deal: liquidità per altro M&A

(Teleborsa) -ha confermato aper azione ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, mantenendo anche ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha acquisito due società statunitensi dalla giapponese Ai Holdings, che contestualmente entrerà nel capitale di Matica Fintec con il 5%.Gli analisti stimano che Matica Fintec manterrà oltre 10 milioni di euro di liquidità post-transazione (la società ha chiuso l'esercizio 2021 con una PFN positiva e una liquidità disponibile di 13 milioni di euro), il che significa che il gruppo "".Nell'analisi del broker, si legge che i mercati principali di Matica Fintec sono quelli di nicchia in cui compete con pochi altri attori e che il suo modello di business si basa su un'eccellente gestione delle operazioni unita a una forte identità tecnologica. Viene osservato che la società si è dimostratae che il. "Riteniamo che Matica Fintec sia ora pronta ad accelerare il suo percorso di crescita redditizia guidata dalla crescente domanda nei suoi mercati principali", è il giudizio finale degli analisti.Intermonte si aspetta che la società chiuda il 2022 condi 17 milioni di euro, undi 4 milioni di euro e undi 2 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 20 milioni di euro, 64 milioni di euro e 2 milioni di euro. Viene poi previsto un ulteriore incremento nel 2024 a ricavi per 24 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 5 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 3 milioni di euro.