Mercati positivi, Milano resta alla finestra

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. Sulla borsa di Milano sale, dopo il mandato di servicing a Cipro, e scende, nonostante il nuovo contratto da 2,7 miliardi di dollari in Australia in JV con Clough.ha comunicato chedal board con effetto immediato, annuncio che ha fatto virare al ribasso il titolo.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,071. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,51%. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 113,2 dollari per barile, in calo dello 0,78%.Sulla parità lo, che rimane a quota +190 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,85%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,81%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,27%, e buona performance per, che cresce dello 0,86%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.563 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 26.802 punti.Positivo il(+0,78%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+1,25%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 2,81%.Brilla, con un forte incremento (+2,01%).Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,82%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,80%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,75%.Crolla, con una flessione del 2,09%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,27%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,89%),(+3,43%),(+3,29%) e(+3,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,27%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,02%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.Tra i dati09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -4,3%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -1,9%; preced. -4,1%)10:00: M3, annuale (atteso 6,3%; preced. 6,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%).