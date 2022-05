Mondo TV, nuovo accordo di licensing per le Gorjuss

Mondo TV

(Teleborsa) -chiude nuovo contratto di licensing con la società Cromo per alcuni prodotti di cartografia.Il contratto - si legge in una nota - avrà una durata fino al 31 dicembre 2024 e prevede il pagamento di un minimo garantito e, in caso di supero del suddetto importo minimo garantito, di royalties da parte della licenziataria per le vendite eccedenti l’importo del minimo garantito. Su tutte tali somme Mondo TV tratterrà la propria commissione pari al 30%.