Più bagagli disguidati in aeroporto nel 2021

(Teleborsa) - Nel 2021 la percentuale globale dei bagagli “disguidati” è aumentata del 24%, raggiungendo la cifra di 4,35 borse e valigie smarrite, in ritardo, rubate o danneggiate ogni mille passeggeri. Lo rivela l’redatto da SITA, da cui emerge che i voli internazionali e a lungo raggio hanno contribuito all’aumento delle irregolarità nella gestione dei bagagli.L'aumento dei voli a lungo raggio con coincidenze ha fatto salire al 41% la percentuale dei bagagli in ritardo al momento del trasferimento, con un incremento del 4% rispetto al 2020.Il tasso di irregolarità a livello globale sulle rotte internazionali è di 8,7 bagagli ogni mille passeggeri, mentre per le rotte nazionali è solo 1,85 bagagli ogni mille viaggiatori.