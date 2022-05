PNRR, Timmermans: tragedia se risorse venissero stanziate ma non investite

(Teleborsa) - Il vicepresidente della Commissione europeaha affermato che sarebbe una "tragedia" se i miliardi di euro delvenissero stanziati ma non investiti. "Non ho mai nascosto la mia ammirazione per il piano italiano, è molto buono ed è ben focalizzato sulla. La domanda è se lo stanno davvero attuando", ha dichiarato Timmermans in un'intervista a La Stampa.Dopo lain Europa "si è creata una base diche non avevo vista dal lancio dell'euro. Non può essere tradita", ha aggiunto. In Italia "hanno cominciato. Ma bisogna essere consapevoli che c'è solo una stretta finestra, un paio di anni per implementare i. L'obiettivo della nostra raccomandazione era stimolare il governo italiano a fare in fretta, senza perdere opportunità", ha sottolineato.