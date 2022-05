RiminiWellness Off, IEG presenta il "Fuori Fiera energico per il corpo e la mente"

(Teleborsa) -esce dal quartiere fieristico e abbraccia l'intera città di Rimini. Da giovedì 2 fino a domenica 5 giugno 2022 – in concomitanza ladedicata a fitness, sport, benessere e sana alimentazione – una fitta serie di iniziative ed eventi fuori fiera coinvolge il pubblico conOttimizzare la forma fisica all'aria aperta con vista sul mare. Grazie al "Parco del Mare", il progetto di riqualificazione costiera che si estende per 16 chilometri di waterfront, con RiminiOFF si potrà godere di isole dedicate al wellness e alla salute, divise in funzionali e calisthenics per accontentare tutti gli sportivi, attrezzate con jumping box, parallele pull-up, spalliere, anelli e tanto altro, per praticare diverse tipologie di allenamento outdoor a contatto con l'aria pura della brezza marina. Un connubio perfetto per il relax di corpo e mente. A questo si aggiunge Xenios USA, che ha accettato la sfida posta da RiminiWellness di creare una vera e propria palestra a cielo aperto sul lungomare della città. Nel Parco Fellini sarà allestita una struttura mobile ricavata da un Container da trasporto merci che ospita classi di allenamento fino a 10 persone. Durante tutto il weekend sarà possibile allenarsi con Trainer CrossFit certificati in sessioni serali.Per chisi vuole dedicare un momento di puro relax c'è Riminiterme, lo stabilimento termale cittadino che sorge a Miramare e ospita un centro benessere con un ricco programma di attività ludico-sportive ed eventi. Per chi invece preferisce discipline come Power Yoga, Pilates, Ginnastica Posturale, Capoeira etc, gli istruttori di Fluxo sono a disposizione per allenarsi insieme sia in spiaggia sia davanti al ponte di Tiberio.Giovedì 2 giugno arriva per la prima volta in città ArcheoRunning, il progetto di wellness tourism ideato dalla guida turistica Isabella Calidonna che unisce l'attività sportiva all'aria aperta all'esperienza culturale. L'appuntamento è alle ore 7.00 del mattino e per un'ora e mezza si correrà alla scoperta di una Rimini inusuale, quella voluta dagli antichi romani.Chi invece non ama correre può optare per la "Bicipolitana", una passeggiata sulle due ruote grazie a un lungo tracciato di piste ciclabili che unisce gran parte del territorio comunale che permette di muoversi agilmente e in totale sicurezza. Presso il Bike Park cittadino è possibile noleggiare bicilette, tradizionali e elettriche.Per concludere la giornata la scelta di locali è ampia e differenziata, dal Birrodromo, alla Villa delle Rose, allo storico Coconuts per divertirsi e ballare. Inoltre, presso il chiringuito MAINA (spiaggia 65), domenica 5 si svolgerà l'evento "E…state con NOI". Dalle ore 18.00 Francesca Rossi, istruttrice certificata ZUMBA, eseguirà una lezione gratuita.