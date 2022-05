Altra seduta in rialzo per l'indice delle aziende sanitarie (+1,44%)

comparto sanitario italiano

EURO STOXX Health Care

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

Recordati

Amplifon

DiaSorin

listino milanese

Pharmanutra

Ftse SmallCap

Philogen

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Andamento rialzista per il, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'L'ha aperto a 242.149,78, in crescita dell'1,44% rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilè stabile a 884,2, dopo aver avviato la seduta a 884,54.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,66%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,08%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,95%.Tra le medie imprese quotate sul, risultato positivo per, che lievita del 3,39%.Tra le azioni del, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,82%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,76%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,71%.