Coronavirus in Italia:oggi in Italia 7.537 casi e 62 morti

(Teleborsa) - Sonoregistrati in Italia nelle ultimea fronte di poco più dicon il tasso di positività alin calo rispetto a ieri. Sono. E' quanto emerge dal bollettino diffuso oggi, lunedìdal ministero della Salute."Ilper l'autunno è lac'è il rischio di far diventare le decisioni della pandemia elemento di campagna elettorale delle forze politiche. Mentre sulla quarta dose al momento siamo in ritardo su over 80 e fragili", avvertePresidente della Fondazione Gimbe, intervenendo ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta su Radio Cusano Campus.Complessivamente, sono 1le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 97,1 per cento di quelle consegnate, pari a 141.898.297, di cui 95.340.908 di Pfizer/BioNtech, 25.444.303 di Moderna, 11.514.522 di Vaxzevria, 6.726.093 di Pfizer pediatrico, 1.849.471 di Janssen e 1.023.000 di Novavax. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 48.632.765, pari al 90,07 per cento della popolazione over 12.Shanghai, intanto conferma lai circa 60 giorni dal prossimo primo giugno, in linea con il programma annunciato il 16 maggio scorso, grazie a una "situazione tornata sotto controllo". Dalla mezzanotte di domani, le 18 in Italia, Shanghai "riprenderà l'accesso ordinato ai quartieri residenziali, alle operazioni di trasporto pubblico e al traffico automobilistico", si legge in una nota diffusa sull'account ufficiale WeChat della città dalle autorità locali.