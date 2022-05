EdiliziAcrobatica investe in Newcleo, startup attiva nell'energia nucleare

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan,. Costituita nel 2021 su iniziativa di un gruppo di ingegneri e fisici nucleari italiani, Newcleo è attiva nel settore dell'energia nucleare, ha sede legale e relativo headquarter a Londra, oltre ad un centro di ricerca a Torino e operazioni in Francia. A fronte di tale investimento, EdiliziAcrobatica riceverà in cambiodi Newcleo (del valore unitario di 1,50 euro) che verranno emesse entro il 30 giugno 2022.è costruire un prototipo non nucleare in scala reale di un reattore veloce al piombo di IV generazione (LFR) a Brasimone, in Italia, presso un laboratorio dell'ENEA, e il primo prototipo nucleare industriale di un LFR da 30 MWe nel Regno Unito o in Francia. Più in generale, intendeper portare l'umanità a emissioni zero, gestendo il riscaldamento globale e posizionando questa tecnologia come la forma di energia sicura, pulita e rinnovabile del futuro."L'Italia ha raggiunto lo scorso 15 maggio l’Overshoot Day 2022 che sancisce l'esaurimento di energia prodotta da fonti rinnovabili per l'anno in corso, va da sé che la situazione attuale che ha evidenziato l'urgenza di una indipendenza energetica del nostro paese imponga un'accelerazione ai processi di produzione di energia, in particolare di quei processi che non impattano sull'ambiente, come è appunto il nucleare di nuova generazione - ha commentatodi EdiliziAcrobatica - Alla luce di questo, anche allo scopo di dare un contributo concreto a uno sviluppo sempre più sostenibile e pacifico, EdiliziAcrobatica ha scelto di sostenere newcleo in una fase così cruciale della sua crescita".