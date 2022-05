Europa, titoli del lusso in rialzo su speranze ripresa Cina

Moncler

(Teleborsa) -, spinti al rialzo dalle. Pechino e Shanghai hanno iniziato ad allentare le restrizioni Covid durante il fine settimana, con i casi in diminuzione. In particolare, le autorità di Shanghai hanno affermato che le. Inoltre, i funzionari della città hanno annunciato un piano d'azione per rilanciare l'economia, alimentando le speranze di crescita e di domanda da parte dell'economia cinese., quando la trasmissione del virus riprenderà - ha commentato Mark Ainsworth, Head of Data Insights and Analytics di Schroders - Coloro che monitorano la situazione cercheranno segnali più chiari di un vero e proprio cambiamento nell'orientamento politico. A nostro avviso, questi sarebbero: maggiore coercizione sulla vaccinazione degli anziani; una campagna di informazione pubblica volta a persuadere le persone che il Covid è come un raffreddore; autorizzazione di vaccini occidentali a mRNA per contrastare le preoccupazioni sugli effetti collaterali".Spicca il volo, che si attesta a 44,98 euro per azione, con un. Il titolo è ilnella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 45,39 e successiva a quota 46,49. Supporto a 44,29.Sale, che si attesta a 48, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 48,51 e successiva a quota 49,95. Supporto a 47,07.Ottima la performance di, che si attesta a 16,57 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,77 e successiva a 17,29. Supporto a 16,25.Spicca il volo, che si attesta a 1.141,5, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1.154,5 e successiva a quota 1.189. Supporto a 1.120.Ottima anche, che si attesta a 615,6, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 620,8 e successiva a quota 635,5. Supporto a 606,1.Si muove al rialzo, che si attesta a 1.696, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1.715,5 e successiva a 1.760,2. Supporto a 1.670,8.