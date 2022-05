Eventi e scadenze: settimana del 30 maggio 2022

Datrix

(Teleborsa) -Riunione straordinaria del Consiglio europeo - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, parteciperà al Consiglio Europeo Straordinario incentrato su Energia, Ucraina e Difesa a BruxellesEU Green Week 2022 - Evento annuale focalizzato sulla politica ambientale europeaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàTesoro - Regolamento BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveBanca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territoriBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema11.30 - Trenitalia Summer Experience 22 - Alla presentazione, che si svolge a Stazione di Milano Centrale, interverrà Luigi Corradi, Amministratore Delegato di TrenitaliaTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- CDA: Preconsuntivo bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea degli Azionisti- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 - Unica convocazione- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodoCassa Nazionale Dottori Commercialisti - Termine pagamento prima rata minimi 2022/rata unica minimi 2022 SDD/MAVParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariAuto - Immatricolazioni di maggio a cura del Ministero dei TrasportiBanca d'Italia - Ita-coin; €-coinFed - Beige BookIndonesia - Borsa di Jakarta chiusa per festività- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: BilancioOPEC - 29° Vertice OPEC Plus in videoconferenzaXVII edizione Festival dell'Economia -Trento - Durante l'evento, organizzato da Trentino e Gruppo 24 ORE, ci saranno incontri ed eventi a cui prenderanno parte opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche in Italia e nel mondoConsiglio dell'UE - Consiglio Affari generali - I ministri dell'UE responsabili della politica di coesione sono invitati ad approvare il progetto di conclusioni del Consiglio concernenti la comunicazione della Commissione sull'ottava relazione sulla coesione: la coesione in Europa in vista del 2050Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoConsiglio dell'UE - Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energiaItalia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoRegno Unito - Borsa di Londra chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analistiConsiglio dell'UE - Consiglio Affari esteri - I punti salienti che i ministri responsabili del Commercio affronteranno sono: lo stato di avanzamento della riforma dell'OMC, le relazioni commerciali UE-USA e le relazioni commerciali con la CinaCina - Borse di Shenzhen e Shanghai chiuse per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Assemblea: Approvazione del bilancio consolidato e di esercizio 2021- Assemblea: Bilancio