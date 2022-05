Festival Economia Torino al via domani. Cipolletta: "Covid ha accentuato le disuguaglianze"

(Teleborsa) - Da domani fino al 4 giugno si terrà ailche quest'anno, ci spiega in questa intervista uno degli organizzatori il, porta avanti quattro temi che sono strettamente legati:Questa edizione saràper rispondere alle esigenze di un ampio pubblico, con: oltre 90 gli appuntamenti, cui si aggiungono gli oltre 50 eventi del programma partecipato che vede protagonisti Università, enti di ricerca e associazionismo. Una novità è: sarà il Festival ad andare tra studenti ed insegnanti con: il, dove il 31 maggio interverranno il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, Andrea Gavosto e Franco Francavilla, ile l’Fra altri interverrannoche commenteranno i risultati del sondaggio Merito, diversità, giustizia sociale cosa ne pensano gli italiani. Il Festival sarà anche unacome il Ministro(MITE), l'economista, la Ministra per il Sud, il Ministro(MITD), il titolare del MIMSed il commissario europeo"Lanel mondoe si è aggiunta la guerra in Ucraina che, con il blocco delle forniture alimentari, grano in testa, colpirà l'Africa, genererà carestie e nuove povertà, e rilancerà i flussi migratori nel Mediterraneo.L'1% della popolazione possiede il 50% della ricchezza mondiale, anche nel nostro paese si assiste ad una crescita incredibile delle disuguaglianze e a una inaudita concentrazione della ricchezza, oggi il 22% degli italiani controlla il 72% della ricchezza nazionale.Ma ai diversi divari di reddito si sono aggiunti differenze nei trattamenti della salute e nelle condizioni abitative"."Tutto questo spesso - ci dice l'economista Cipolletta - ha ben poco a che vedere con il merito individuale, ma le condizioni differenti sono dettate da punti di partenza migliori o peggiori, oppure dal caso"."Vanno superate difatti - spiega Cipolletta - le incongruenze e le distorsioni del mercato non solo con l'ma bisogna senza intenti punitivi. Misurare il merito è difficile ma le giornate cercheranno di presentare delle regole e soluzioni ma tenendo ben presente che si rischia, premiando soltanto il merito, di escludere una fetta importante delle nostre società non offrendo speranza a chi non ha avuto in partenza determinate doti e opportunità".