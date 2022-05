Generali rimborsa in anticipo bond per 301 milioni

Generali

(Teleborsa) -ha esercitato l'opzione di rimborso anticipato su tutti i titoli di debito subordinato in circolazione aventiper 301.600.000 euro e con, relativo a un bond di complessivi 750 milioni. Lo comunica una nota del Leone.Il rimborso anticipato dei Titoli è stato autorizzato dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e avverrà il 10 luglio 2022 rispetto a tutti i Titoli in circolazione in conformità ai rispettivi termini e condizioni.