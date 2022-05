Giornata tonica per il comparto telecomunicazioni in Italia (+1,17%)

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

listino principale

Telecom Italia

small-cap

Tiscali

Softlab

Giglio Group

(Teleborsa) - L'si è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall'Ilha aperto a 9.354,6, in aumento di 107,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha scambiato sotto la parità a 307, dopo aver avviato la seduta 308.Nel, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,14%.Tra ledi Milano, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,19%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 5,47%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,78%.