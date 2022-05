Goldman Sachs riavvia copertura Intesa e UniCredit con Buy

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Il settore delle banche europee resta "intrappolato tra due forze opposte". Da un lato,, consentendo alle società di superare sia i propri obiettivi di fatturato che le aspettative di consensus. D'altra parte, la, mettendo sotto pressione le prospettive di utili a breve termine e il potenziale di distribuzione del capitale. Lo affermain un nuovo report sul settore bancario europeo, nel qualche riavvia anche la copertura su cinque banche in Italia e Francia:(Buy),(Buy),(Not Rated),(Neutral),(Neutral).Goldman Sachs si aspetta che tassi più elevati guideranno al crescita dei ricavi in tutte le banche e, in particolare, in UniCredit, dove maggiori ricavi e utili dovrebbero supportare l'obiettivo didi 16 miliardi di euro nel periodo 2021-24 (pari a circa il 70% della capitalizzazione di mercato odierna). Per Intesa, viene stimato che tassi più elevati più che compensaranno la pressione sulle commissioni, mentre la costruzione della neobank interna "" ha il potenziale per trasformare i rendimenti nella sua attività bancaria al dettaglio.La banca d'affari considera Société Générale interessante dal punto di vista, visto il successo ottenuto finora da Boursorama, tuttavia, la sua sensibilità ai tassi è inferiore a quella dei peer e ha una Investment Bank su scala ridotta, dove le stime di consenso sono al di sopra degli obiettivi dell'azienda. Inoltre, prevede che i ricavi dell'di BNP supereranno significativamente le aspettative, con le sue previsioni di ricavi Global Markets del 23% al di sopra del consenso per il 2022. Per Crédit Agricole, la sensibilità ai tassi inferiore e glilasciano il rating a neutrale.La visione costruttiva di Goldman Sachs su UniCredit si basa su tre punti chiave. In primo luogo, il gruppo italiano sarà. Il gruppo ha avuto un impatto di 92 pb nel 1° trimestre e gli analisti stimano ulteriori 36 pb nel 2°-4° trimestre; nonostante questi venti contrari, FY22E CET1% (GSe) è in linea con l'obiettivo del 12,5-13%, al 13,8%.In secondo luogo, tassi più elevati determineranno unrispetto agli obiettivi di gruppo e alle stime di consenso. In terzo luogo, che questa combinazione di una solida posizione patrimoniale e di un NII più elevato consentirà alla società didi 16 miliardi di euro (2021-24) nonostante tenga conto anche di LLP più elevati. Il prezzo obiettivo rimane fissato a 18.50 euro.Anche il Buy su Intesa, con un target price di 3,25 euro, si basa su tre elementi. In primo luogo, nonostante sia un modello operativo basato sulle commissioni, il recente movimento dei tassi di interesse porterà NII e ricavi di gruppo più alti del previsto, oltre a compensare la pressione sulle commissioni da valori degli asset inferiori. In secondo luogo, la, con gli NPL che sono scesi di oltre 30 miliardi di euro a circa 7 miliardi di euro, e il rapporto NPL netto ora si attesta a circa l'1%. Guardando al futuro, Goldman Sachs stima che il costo del rischio di gruppo si stabilizzerà a circa 50 pb p/a, pari a circa 2 miliardi di euro di LLP annuali.In terzo luogo, la decisione di Intesa di investire 650 milioni di euro per costruire una neobank all'avanguardia:viene descritta come "" tra le società finanziarie europee. Isybank, oltre alla nuova piattaforma core banking, ha il "potenziale per aumentare significativamente il ROTE per Intesa attraverso una maggiore crescita e risparmi sui costi".