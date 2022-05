Italia, prezzi produzione aprile in rialzo modesto su mese. +35,3% su anno

(Teleborsa) - Iitaliana aumentano dello 0,2% su base mensile ad aprile 2022 (dopo il +4% di marzo) e del 35,3% su base annua (dopo il +36,9% del mese precedente). Lo rendo noto l'Istat, sottolineando che i prezzi alla produzione dell'industria "registrano un, dopo sedici mesi consecutivi di incrementi"., la crescita, pur rimanendo molto sostenuta,, che confermano una dinamica tendenziale molto accentuata, sottolinea l'Istituto nazionale di statistica. Sia sul mercato interno sia su quello estero, si rilevano accelerazioni dei prezzi diffuse a quasi tutti i settori manifatturieri.Suli prezzi diminuiscono dello 0,3% rispetto a marzo 2022 e aumentano del 44,1% in termini tendenziali (da +46,6% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, la crescita dei prezzi è più sostenuta su base congiunturale (+2,0%) mentre è di larga misura inferiore su base tendenziale (+14,5%).Sul, i prezzi crescono su base mensile dell'1,7% (+1,9% area euro, +1,7% area non euro) e registrano un incremento su base annua del 13,3% (+14,1% area euro, +12,7% area non euro).Nel, rispetto al trimestre precedente, i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 9,9%, con una dinamica molto più accentuata sul mercato interno (+11,9%) rispetto al mercato estero (+4,1%).Ad aprile 2022, si rilevanosu tutti i mercati: i più marcati riguardanoraffinati (+42,9% mercato interno, +14,9% area euro, +49,1% area non euro),e fabbricazione di prodotti in metallo (+27,9% mercato interno, +34,7% area euro, +27,8% area non euro), prodotti chimici (+23,9% mercato interno, +22,4% area euro, +23,1% area non euro), industrie del legno, della carta e stampa (+19,3% mercato interno, +22,8% area euro, +16% area non euro) e articoli in gomma e materie plastiche (+17% mercato interno, +13,5% area euro, +16,1% area non euro).Ad aprile 2022 i prezzi alla produzione delleper "Edifici residenziali e non residenziali" crescono del 2,4% su base mensile e del 10,5% su base annua, con l'Istat che sottolinea che questa dinamica è spinta dagli aumenti dei costi dei materiali. I prezzi di "Strade e Ferrovie" aumentano dell'1,6% in termini congiunturali e dell’8,2% in termini tendenziali.