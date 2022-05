Minaccia hacker filorussi all'Italia: "un colpo irreparabile" per il 30 maggio

(Teleborsa) - Gli hacker filorussi del collettivohanno annunciato per oggi, lunedì 30 maggio, "unall’Italia". Nel pomeriggio di domenica, il team di risposta in caso di incidente dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha diramato un alert, evidenziando come continuino "a rilevarsi segnali e minacce di possibili attacchi imminenti ai danni, in particolare, di soggetti nazionali pubblici, soggettiche erogano un servizio di pubblica utilità o soggetti privati la cui immagine si identifica con il paese Italia". La raccomandazione è ad "implementare con effetto immediato" le "azioni per mitigare le vulnerabilità" ed a "mantenere un attento controllo sulleIt h24".Gli attacchi registrati nelle passate settimane sono stati di tipo(Distributed denial of service). In pratica, si invia un’enorme quantità di richieste al sito web bersaglio, che non è in grado di gestirle e quindi di funzionare correttamente. Il sottosegretario Franco Gabrielli, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, nei giorni scorsi ha invitato a non fare: "non serve un atteggiamento isterico. Se ogni volta che che c’è un attacco Ddos pensiamo che il Paese è alla mercè di potenze straniere non si capisce il livello di minaccia". L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha inoltre precisato che i Ddos "non intaccano la integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi colpiti a differenza, ad esempio, di un attacco di tipo".Il timore però è che con il perdurare del conflitto inla campagna cyber possa fare un salto di qualità. L’Agenzia è già corsa ai ripari e ha invitato il 13 maggio scorso gli operatori più esposti, inclusi i gestori di infrastrutture critiche, ad elevare lecontro il rischio intrusioni risolvendo urgentemente 71 vulnerabilità che vengono utilizzate dagli hacker nel loro modus operandi. Più che a Killnet, dunque, la preoccupazione degli apparati di sicurezza è rivolta ad una possibile escalation dell’offensiva che potrebbe trovare impreparati molti sistemi chiave per la sicurezza dello Stato.