(Teleborsa) - Norwegian ha raggiunto un accordo per l’acquisto diBoeing 737 Max 8, con opzione per altri 30 aerei dello stesso tipo.La compagnia aerea, dove avere fatto ricorso a velivoli in leasing nel periodo di crisi societaria, riavrà una flotta di proprietà a partire dal 2025.Ladei 50 B737 Max 8 sarà completata entro il 2028, sulla base della scadenza dei contratti di leasing in essere.