Piazza Affari, i dividendi di oggi 30 maggio 2022

Sabaf

Somec

Borgosesia

(Teleborsa) - Oggi,in Borsa Italianale seguenti società:ISIN: IT0001042610Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,6 EURData di pagamento: 01/06/2022ISIN: IT0005329815Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,8 EURData di pagamento: 01/06/2022ISIN: IT0003217335Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,022 EURData di pagamento: 01/06/2022