Poste Italiane ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022, ha comunicato, a partire dal 30 maggio 2022, di unIl programma sarà attuato mediante acquisti diretti, nel rispetto dei vincoli della normativa applicabile e della delibera assembleare.L’acquisto di azioni proprie è finalizzato ad adempiere agli obblighi derivanti dalla remunerazione variabile da corrispondersi in azioni di Poste Italiane destinata ad Amministratori e dipendenti del Gruppo.L’operazione di acquisto di azioni proprie potrà riguardare un, rappresentative dello 0,20% circa del capitale sociale, e uncomplessivoPoste Italiane potrà completare il riacquisto, come da delibera assembleare autorizzativa, entro un arco di 18 mesi.Al 27 maggio, Poste Italiane detiene 5.232.921 azioni proprie in portafoglio.Intanto, a Milano,si muove al rialzo e si attesta a 10,07 euro, con un aumento dell'1,39%.