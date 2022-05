Punta al rialzo la performance dei mercati europei

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Moncler

Interpump

STMicroelectronics

Telecom Italia

Snam

Terna

Italgas

Hera

Ferragamo

MARR

Wiit

Sanlorenzo

UnipolSai

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Come le borse asiatiche, anche i mercati europei beneficiano del fatto che laha allentato alcuni delle più severe restrizioni contro la pandemia. Ciò, in particolare, spinge a grandi rialzi i titoli europei del, che sono esposti alla domanda cinese e potrebbero beneficiare di una ripartenza dell'economia.Intanto, il capo economista della BCE, Philip Lane, ha detto che Francoforte dovrebbea luglio e settembre. Il presidente della Consob, Paolo Savona, ha invece esortato gli operatori di mercato al "successo sostenibile", una parola chiave alla quale si dovranno ispirare in futuro imprese e società.Sul fronte è risultata sostanzialmente stabile la fiducia dell'economia dell'Eurozona nel mese di maggio 2022. Ad aprile, i prezzi alla produzione dell'industria italiana sono aumentati dello 0,2% su base mensile e del 35,3% su base annua. L'inflazione ha accelerato in Spagna nel mese di maggio.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,077. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 115,8 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +195 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,00%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,80%, poco mosso, che mostra un +0,02%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,72%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,47%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 27.035 punti.Ottima la prestazione del(+1,67%); sulla stessa linea, in netto miglioramento il(+1,95%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,43%),(+4,03%),(+2,23%) e(+2,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,61%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,42%.scende dell'1,41%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,96%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,45%),(+4,40%),(+4,33%) e(+4,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%)09:00: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,3%)10:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 36,9%)10:00: Prezzi produzione, mensile (preced. 4%)11:00: Fiducia economia (atteso 104,9 punti; preced. 104,9 punti).