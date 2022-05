Si muove in territorio negativo il settore assicurativo italiano (-0,80%)

indice delle società assicurative

comparto assicurativo dell'Area Euro

FTSE Italia Insurance

indice EURO STOXX Insurance

FTSE MIB

Unipol

Ftse MidCap

UnipolSai

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 18.187,7, in diminuzione di 145,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 288, dopo aver avviato la seduta a 291.Tra i titoli del, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,84% rispetto alla seduta precedente.