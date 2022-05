Stellantis-Toyota, nuovo veicolo commerciale di grandi dimensioni con versione elettrica

Stellantis

(Teleborsa) -e Toyota Motor Europe hannoesistente con un accordo per la produzione di unche disporrà anche di una. Il nuovo veicolo costituisce la terza tipologia di carrozzeria prodotta nell'ambito dell'accordo, e va a completare la gamma dei veicoli commerciali leggeri aggiungendo un modello di grande dimensioni a quelli compatti e di medie dimensioni già presenti sul mercato.In particolare, Stellantis fornirà a TME un nuovo veicolo commerciale di grandi dimensioni da immettere sul mercato europeo con il marchio Toyota. Il nuovo veicolo sarà prodotto da Stellantis negli. Pianificato per la metà del 2024, il nuovo modello segna il debutto di TME nel segmento dei veicoli commerciali leggeri di grandi dimensioni."Questo accordo rafforza la nostra leadership nell’EU30 nei segmenti dei veicoli commerciali leggeri e a basse emissioni e ci consente di avvicinarci alla realizzazione dell’obiettivo del piano Dare Forward 2030 di, in termini di tecnologia, produzione, quote di mercato e redditività", ha dichiarato, CEO di Stellantis.La collaborazione tra Stellantis e TME è iniziata nelcon un veicolo di medie dimensioni targato Toyota prodotto da Stellantis nell’impianto di Hordain, in Francia, seguito nelda un modello compatto concorrenziale e accattivante realizzato nello stabilimento spagnolo di Vigo.