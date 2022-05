Turismo, Garavaglia: mancano dalle 300mila alle 350mila figure, urgente intervenire

(Teleborsa) - "Sul personale la situazione è oggettivamente molto, molto complicata. Quotidianamente riceviamo grida d'allarme di operatori di tutto il comparto turistico per mancanza di personale. Il problema è molto serio e al momento vanno trovate soluzioni tampone, anche un decreto flussi". È quanto ha affermato il ministro del turismo, Massimo Garavaglia. "Oggi abbiamo necessità di trovare personale in tempi rapidissimi". Lo ha detto questa mattina a Genova il ministro del turismo Massimo Garavaglia."Tantissimi alberghi e ristoranti – ha sottolineato il ministro – sono costretti a limitare l'attività per problemi di mancanza di personale, il che è un paradosso: pare manchino dalle 300.000 alle 350.000 figure, non solo nel settore turismo, e abbiamo una disoccupazione circa al 10%. Va da sé che c'è qualcosa che non va di molto serio nel mercato del lavoro e qualche soluzione andrà trovata nell'immediato"."Bisogna anche intervenire in tempi rapidissimi – ha dichiarato Garavaglia – sulla formazione del personale per questo settore. Le risorse ci sono e quindi bisogna attivarsi in tempi rapidi". "C'e' un tema culturale di prospettiva sulla formazione. Qui la nostra generazione ha una responsabilità: pare che se i figli non facciano il liceo, hanno la lebbra. Io chiamerei tutti licei e così la facciamo finita", ha aggiunto.