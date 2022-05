Asia mista su dati inflazione e PMI Cina. Tokyo in lieve ribasso

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta contrastata per le borse asiatiche, che portano a casa segni misti, di rimando alle preoccupazioni per l'inflazione e le politiche monetaria restrittive delle banche centrali. Reazione incerta anche ai dati contrastanti del PMI cinese., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,27%, mentre, al contrario, balzo di, che continua la giornata all'1,52%.In moderato rialzo(+0,47%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo(+0,47%).Senza direzione(-0,19%); in lieve ribasso(-0,67%).La giornata del 30 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,04%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,27%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,21%.Il rendimento dell'scambia 0,24%, mentre il rendimento per ilè pari 2,8%.