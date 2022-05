Donnet: Generali non saranno proprietà di alcuni, pericoli non vengono dall'estero

Generali

Unicredit

Banca Generali

Cattolica

(Teleborsa) - ". Lesono, e quindi ci vuole una governance da public company". Lo ha affermato l'amministratore delegatodurante la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. "Alcuni avevano visione diversa - ha detto in riferimento all'assemblea che ha eletto il nuovo CdA - ma in modo molto netto e senza nessuna ambiguità gli azionisti hanno fatto una scelta. Quindi andiamo avanti su questa strada, è la strada giusta perché le".Rispondendo a una domanda che gli chiedeva di potenziali pericoli dalla Francia per l'italianità della compagnia, l'AD ha risposto: "Da 9 anni sulla stampa italiana ho letto questa cosa dei francesi, è. Ogni tanto viene strumentalizzato per motivi che non mi interessano. Una minaccia c'è stata cinque anni fa ed è stata una minaccia nata in questo paese. Spesso".e il mio interlocutore è il consiglio di amministrazione, che rappresenta tutti - ha detto in un altro passaggio - Non faccio distinzione tra azionista straniero "cattivo" e azionista italiano "buono"".In merito all'attività degli agenti, Donnet ha affermato in modo netto il suo pensiero: ", perché secondo me si fa confusione tra concorrenza e pluri-mandato. Sono un difensore dell'esclusività perché penso che sia una soluzione migliore e più conveniente per il cliente. Fin quando ci sono più compagnie e autorità, c'è però giusta concorrenza e le compagnie possono competere per offrire le migliori condizioni all'assicurato. Ildi distribuzione dell'assicurazione è il sistema"."Non c'ècon", ha risposto a una precisa domanda sul tema. "Non c'è nessun progetto e nessuna ipotesi - ha chiarito - e non rientra nella nostra strategia". Un'integrazione "non ha senso perché stiamo parlando di due cose diverse, di due business differenti, che indebolirebbe entrambe". "È vero che abbiamo- ha detto ai parlamentari - ma è una società di Wealth Management e non c'entra niente con una banca"."In Italia vogliamo crescere in modo organico, perché- ha spiegato - Vogliamo integrare nel modo giusto, rispettando l'identità di cattolica, sviluppando ulteriormente la presenza di Cattolica sul territorio di Verona. Vedo solo impatti positivi nell'integrazione di Cattolica per i prossimi anni".Rispetto all'importante operazione di acquisizione, ha specificato che "quello che conta è che sia: per gli azionisti di Generali, per azionisti di Cattolica, per agenti e dipendenti di Cattolica, per il territorio di Verona. Abbiamo un'ossessione per dare benefici a tutti gli stakeholder, perché altrimenti le cose non funzionano. Faremo".