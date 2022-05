Giornata negativa per le Borse europee su aumento timori inflazione

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

BPER

Ferrari

Tenaris

Prysmian

Recordati

Tinexta

Alerion Clean Power

SOL

Pharmanutra

Sanlorenzo

Antares Vision

Carel Industries

Safilo

(Teleborsa) -, con lo stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. L'andamento dei listini europei è peggiorato nel pomeriggio, in concomitanza con l'apertura negativa di Wall Street, e hanno terminato la giornata vicini ai minimi di seduta. A spaventare i mercati è raggiunta a maggio nell'eurozona (pari all'8,1% su base annua), che alimenta nuove speculazioni su une dubbi sulla strategia adottata finora da Francoforte."Con tassi d'inflazione di questo tipo, è poco credibile che la Banca Centrale Europea non abbia ancora aumentato i tassi d'interesse né interrotto gli acquisti di asset - ha commentato Sandra Holdsworth, Head of Rates di Aegon Asset Management - Nella prossima riunione, tutto questo dovrebbe cambiare, con un. Quanto sia più restrittiva è ancora da decidere, ma dati come questi dovrebbero far sì che i tassi di interesse negativi appartengano presto al passato".Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%. L'è in calo (-0,76%) e si attesta su 1.841,3 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 117,3 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +200 punti base, con un aumento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,13%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%, resta vicino alla parità(-0,08%), e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,43%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,22% sul, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso, mentre, al contrario, iltermina la giornata in aumento dello 0,80%.Variazioni negative per il(-1,12%); con analoga direzione, in ribasso il(-1,23%).Nella Borsa di Milano, ildegli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,62 miliardi di euro, in calo di 270,5 milioni di euro, rispetto ai 1,89 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,84 miliardi di azioni, rispetto ai 0,44 miliardi precedenti.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 2,90%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,70%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,30%.Seduta negativa per, che scende del 3,67%.Sensibili perdite per, in calo del 2,69%.In apnea, che arretra del 2,59%.di Milano,(+9,32%),(+8,47%),(+4,67%) e(+3,28%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,79%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,18%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,46%.Scende, con un ribasso del 3,36%.Tra ledi maggior peso:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,6%; preced. 0,7%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)08:45: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. 0,7%)08:45: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%).