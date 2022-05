Lio Factory, Marini: democratizziamo investimenti alternativi con tecnologia

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) - Di fronte a una crescita globale in evidente peggioramento, a un'inflazione galoppante e a tassi di interesse bassi (ma in aumento), gli investitori sono alla ricerca di rendimenti stabili, che in questo momento sono difficilmente ottenibili sui public markets. Per questo c’è chi guarda con interesse agli, un asset class ancora poco presente nei portagli, ma che può essere una risposta alle esigenze degli investitori diChi su questo punta da tempo è, piattaforma paneuropea di investimenti alternativi guidati da un approccio data driven. "Penso che sia importante per le società e per le persone - e non solo per i grandi fondi d'investimento o i fondi pensione nordamericani - diversificare una parte del proprio patrimonio, grande o piccolo che sia, income quelli che stanno interessando i mercati in queste settimane", dice il manager a Teleborsa.Il settore degli investimenti alternativi è cresciuto in popolarità e accessibilità nell'ultimo decennio, in gran parte, che ha spinto molti operatori a diversificare i loro portafogli dopo il crollo dei loro investimenti. Marini ha iniziato a interessarsi a questo mondo proprio in quegli anni, imprimendo poi una svolta in senso tech agli investimenti dell’azienda che guida. "All'epoca avevamo iniziato con le energie rinnovabili, fino ad arrivare al mondo delle ristrutturazioni aziendali, del real estate e a fare investimenti ad ampio spettro negli alternative investment - spiega l'AD - Due anni fa c, e da lì Lio Factory ha avuto una grande crescita".Il settore degli alternative investment supererà i 17 trilioni di dollari entro la fine del 2025, pari a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9,8% e un aumento complessivo del 60% rispetto al 2021, secondo una ricerca dello scorso anno di Preqin, il principale fornitore di dati e analisi del mondo degli asset alternativi. All'interno della grande categoria degli investimenti alternativi ci sono gli hedge fund, il private equity, il venture capital, il real estate e le materie prime, ma anche prodotti esclusivi come opere d'arte. Per la loro gestione servono competenze specifiche e la volontà di assumersi dei rischi, fattori però che possono portare a significativi guadagni. "Gli, penso alle cause e ai contenziosi - afferma Marini - Questi sono mondi complicati, dove però se uno riesce apuò farli diventare un prodotto d'investimento".Nonostante le potenzialità degli investimenti alternativi, al di fuori degli investitori istituzionali l'allocation resta molto bassa perché le persone comuni non vi hanno accesso. Questo gap, molto maggiore in Europa e Italia rispetto agli USA, secondo Lio Factory offre una grande opportunità di sviluppo per il settore. L'azienda intende creare un cambiamento di paradigma nel mondo degli investimenti,, offrendo loro - deal-by-deal - accesso diretto a questa asset class.Lio Factory, con sedi a Milano, Londra, Boston e Lussemburgo, è oggi una piattaforma che costruisce ed/o investe in società in ambito(investimento diretto in segmenti di nicchia nel Real Estate),(acquisto di contenziosi aziendali e assunzione di concordati fallimentari),(con attenzione alle aree del Biotech, Climate/Clean Tech e Fintech). "Per il terzo ambito, in particolare, investiamo o co-costruiamo società che hanno un grande contenuto di innovazione tecnologica, per andare a creare dellecome il fintech, il biotech (con la creazione di nuovi farmaci) e il climate tech (come le nuove tecnologie per raggiungere il net zero)", spiega l'AD. Il nome della società prende spunto dall’estrazione industriale ed imprenditoriale che caratterizza i fondatori (Francesco Marini e Riccardo Sabatini), e sottolinea l'obiettivo del progetto di voler "essere un azienda che costruisce aziende".Un attestato della bontà del percorso fatto fin qui è arrivato a febbraio 2022 , quandoha, affermando che l’operazione era vantaggiosa perché in grado di unire tre "mondi": quello degli investimenti alternativi ma "su misura", deal per deal, utilizzando uno sperimentato know-how sia finanziario che legale, quello dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in operazioni finanziarie e quello di un gruppo giovane e dinamico, che pur avendo già dimostrato un ottimo successo aveva voglia diAll'interno di Lio Factory è stata inoltre creata, una divisione dedicata alla missione di distribuire modelli numerici avanzati e strategie di automazione dei dati a tutti i processi di investimento di Lio Factory e alle società che andrà a costruire. "In Lio Factory crediamo che le capacità umane siano elevate attraverso un uso accurato della tecnologia - spiega il fondatore - La chiamiamo "", umanità aumentata, ovvero l’opportunità di aggiungere uno strato aumentato alle capacità umane e "umanizzare" le interazioni tra uomini e macchine tramite software/AI, che saranno il vero combustibile del prossimo decennio".Una frase che Marini ama ripetere, per far comprendere la direzione dei propri investimenti, è che "il cambiamento sta avvenendo velocemente. E non sarà mai più così lento". In questo senso, Lio Factory non crede che sia più sufficiente creare idee "incrementali", ovvero miglioramenti minimi sullo status quo, ma che bisogna ripensare,, cioè cambiamenti che sfidano lo status quo.