Milano tiene graz9ie a dato PIL. Borse UE più incerte

(Teleborsa) -, complice anche la revisione al rialzo del, mentre si muovono in calo le altre principali Borse europee, in attesa dei dati dell'inflazione.Lieve calo dell', che scende a quota 1,074. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.855,8 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,63%.Invariato lo, che si posiziona a +195 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,98%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,25%,avanza dello 0,56%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,46%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.781 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 27.061 punti. Pressoché invariato il(-0,15%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia il(-0,19%).di Milano, troviamo(+4,56%),(+2,79%),(+1,86%) e(+1,22%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.Debole, con un decremento dell'1,95%.Vendite su, che soffre un calo dell'1,31%.In rosso, che registra un ribasso dell'1,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,76%),(+1,46%),(+1,29%) e(+1,13%).La peggiore è, che cede il 3,17%.In perdita, che scende del 2,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,82%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,31%.