Politica monetaria, Cottarelli: "Atteso nel corso dell'estate aumento tassi di interesse della BCE"

(Teleborsa) - "Concordo con lo scenario presentato da Visco. Senza un peggioramento della situazione si riesce ad evitare una recessione. Non avremo una crescita spettacolare, nel corso dell'anno sarà quasi pari a zero, ma si evita una recessione. In presenza di un peggioramento – e il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato che il rischio non è indifferente – si va in recessione. È, più o meno, quello che dice il governo nel Documento di economia e finanza". È quanto ha affermato l'a margine delle"Il governatore ha detto chiaramente che l'inflazione in Europa è importata quindi non è colpa della politica monetaria della Banca centrale europea però ha anche detto che i tassi di interesse negativi chiaramente devono finire. Ci dobbiamo aspettare nel corso dell'estate un aumento dei tassi di interesse della Bce. Un aumento a cui aveva già accennato nel suo ultimo discorso Christine Lagarde e che risulta, dunque, confermato".