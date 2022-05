Ricerca Mastercard: Italia migliora in supporto a imprenditoria femminile

(Teleborsa) - L'ha ancora molta strada da fare per. È quanto emerge dalla quinta edizione del Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE), che ha analizzato i progressi delle donne imprenditrici in 65 paesi nel mondo che rappresentano l'82,4% della forza lavoro femminile globale. In particolare, l'Italia ha perso tre posizioni in classifica, collocandosi al 43° posto, con un punteggio di 52,3 (in calo rispetto ai 55 dello scorso anno).Pur posizionandosi infatti come una "high-income economy", i principali dati emersi dal report indicano che la sua performance è inferiore al benchmark di riferimento dell’indice MIWE. Ne deriva che, nonostante un lieve miglioramento nelle componenti di analisi "" (61,4 vs 60 dello scorso anno) e "" (62,2 vs 60,9 dello scorso anno), l'Italia si conferma solo 58esima per "", 40esima per supporto governativo alle PMI e 57esima per disponibilità di venture capital nel paese.Tuttavia, alcuni segnali positivi arrivano dalle condizioni al(dove l'Italia sale dal 26° al 20° posto) e nel(passando dalla 29a alla 24a posizione). Inoltre, la percentuale delle donne attualmente impiegate in ambito tech (46%) non è molto distante da quella degli uomini (54%)."La ripresa economica globale è possibile solo attraverso una crescita sempre più sostenibile e inclusiva, che possa fornire gli strumenti e la fiducia necessari all’imprenditoria femminile, mettendo le donne nelle condizioni di poter esprimere tutto il loro potenziale", ha dichiarato, presentando i risultati della ricerca in un evento che ha visto la partecipazione di numerose aziende e associazioni coinvolte."Più che mai oggi bisogna fare sistema, far convergere le competenze di player privati e di soggetti istituzionali affinché, insieme, possano favorire iniziative concrete e innovative al servizio dell’economia reale - ha commentato- In questo contesto, l'imprenditoria femminile ricopre un ruolo crescente per amplificare il rilancio del nostro Paese, favorendo uno sviluppo sostenibile e lungimirante, attento all'ambiente, alle persone, alla società"."Noi crediamo che le donne siano il motore della ripresa economica, a maggior ragione in un momento in cui è necessario trovare soluzioni non solo per tornare ai livelli pre-pandemia ma anche per dare quello slancio al nostro paese che mancava da molti anni - ha detto- Studi autorevoli confermano che se la partecipazione femminile al lavoro raggiungesse i livelli maschili, il PIL pro-capite crescerebbe dell'1% annuo e, adesso, grazie al moltiplicatore del recovery fund ci sarebbe un’ulteriore amplificazione".