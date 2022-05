SAS punta a nuovo aumento di capitale per attuare ristrutturazione

(Teleborsa) -, la compagnia aerea di bandiera di Danimarca e Svezia, sta avendo, fondamentale per mettere a punto ilpresentato a febbraio. In occasione della trimestrale, con il periodo febbraio-aprile che si è chiuso con una perdita ante-imposte di 1,56 miliardi di corone svedesi (-2,33 miliardi l'anno precedente), ha evidenziato che "continua ad affrontare sostanziali sfide in termini di costi strutturali" e "ha contratto un debito aggiuntivo sostanziale durante la pandemia", che si è aggiunto al suo bilancio pre-Covid altamente indebitato. Inoltre, i recenti cambiamenti macroeconomici (inclusi carburante e tassi di cambio) e gli eventi geopolitici stanno limitando le operazioni e creando costi aggiuntivi.SAS sta(circa 1.900 milioni di euro). Le conversioni previste sono volte a rafforzare il bilancio e ridurre significativamente l'onere del debito, al fine di alleggerire SAS dagli elevati costi finanziari che attualmente gravano sulla redditività e posizionare SAS per la crescita futura.Oltre alle conversioni del debito, SAS è "alla ricerca di alternative per raccogliere". SAS(circa 900 milioni di euro) Prevede che l'aumento di capitale fornirà liquidità sufficiente per finanziare le operazioni attraverso la piena attuazione del piano SAS FORWARD e la ripresa della domanda di passeggeri dopo il Covid-19. Attualmente, SA prevede che una quota significativa di tali nuove azioni sarà probabilmente ricercata da nuovi investitori.L'amministratore delegato Anko van der Werff ha detto agli analisti chee i governi di Danimarca e Svezia hanno rifiutato di dire se avrebbero pagato di nuovo dopo aver provveduto a un salvataggio da 3 miliardi di corone nel 2020.