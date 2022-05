Si muove in territorio negativo il settore costruzioni a Milano (-0,95%)

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

listino milanese

Ariston Holding

Maire Tecnimont

Buzzi Unicem

SIT

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 37.651,8, in diminuzione di 357,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 494, dopo aver avviato la seduta a 498.Tra le medie imprese quotate sul, pressione su, che tratta con una perdita del 2,11%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,20%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.Tra ledi Piazza Affari, lieve ribasso per, che presenta una flessione dell'1,04%.