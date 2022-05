Somec acquista azioni proprie

Somec

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 9 maggio 2022, ha comunicato di aver, dal 23 al 27 maggio, complessivamente 2.164 azioni al prezzo medio ponderato di 29,9262 euro, per uncomplessivo pari aA seguito delle suddette operazioni al 23 maggio, considerando le azioni proprie già in portafoglio Somec detiene 16.834 azioni proprie, pari allo 0,24% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, peggiora la performance di, con un ribasso dello 0,64%, portandosi a 31,2 euro.