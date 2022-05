Trenitalia, tutte le novità per il Lazio con la Summer Experience 2022

(Teleborsa) - Presentata oggi a Milano dall’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, la, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo FS e al via domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.Tra le novità previste nel Lazio c’è l’attesissima attivazione del nuovo servizio ferroviariocon 18 collegamenti dal lunedì al venerdì e 16 il sabato. Rinnovata anche l’offerta dei treni del mare con quasi 20mila posti in più rispetto all’offerta ordinaria sulle linee FL5, FL7 e FL8.In particolare sulla FL5saranno 6 i treni straordinari messi a disposizione la domenica (per un totale di 6.300 posti totali in più rispetto all’offerta ordinaria) e 1 treno straordinario il sabato (1.050 posti totali in più) nella tratta Roma Civitavecchia. Sulla FL7saranno attivi 6 treni straordinari in più di domenica (+6.300 posti totali) e 2 treni straordinari in più di sabato (+2.000 posti totali) uno nella tratta Roma Formia e l’altro sulla Latina-Roma. Sulla FL82 treni straordinari in più domenica (+2.800 posti totali) e 1 treno straordinario in più di sabato (+1.400 posti totali) nella tratta Roma Nettuno.A queste novità si aggiunge il, il collegamento veloce tra il porto di Civitavecchia e il centro di Roma che fino al 1 novembre mette a disposizione più di 1.400 posti in più sulla linea FL5.Altra novità dell’estate Trenitalia nel Lazio è il ritorno del servizio di mobilità integrata treno+bus verso il parco divertimenti di: saranno attivati fino a 4 collegamenti al giorno e chi acquisterà il biglietto del treno con quello di ingresso al parco avrà diritto a uno sconto di € 10.Rimangono sempre attivi i tradizionali link che collegano le stazioni con ie ledel Lazio. Fino a 6 collegamenti al giorno conper Villa d’Este e Villa Adriana, 6 collegamenti quotidiani conper ammirare l’Abbazia, 6 collegamenti al giorno conper girare in città e scoprire la residenza estiva del Papa e 10 collegamenti al giorno con Terme Link per rilassarsi alle Terme dei Papi a Viterbo.