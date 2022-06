Assaeroporti, Borgomeo: "Entro fine anno presenteremo progetti green. Necessari sostegni da parte del governo"

(Teleborsa) - "Al di là di affermazioni di principio sulla rilevanza del settore, nel nostro Paese c'è una generale sottovalutazione delle ricadute positive che il trasporto aereo e il sistema aeroportuale determinano sullo sviluppo economico. Per il sistema aeroportuale cresce, quindi, l'impegno a rendere ancora più forti e incisivi i rapporti con i territori e a proseguire nei consistenti programmi di investimento green, che collocano gli scali italiani ai primi posti a livello europeo nel contrasto al cambiamento climatico. Tale impegno deve tuttavia essere accompagnato da politiche pubbliche più attente all'intero comparto. L'auspicio è che, con il Piano Nazionale degli Aeroporti, il nostro settore possa recuperare centralità nel quadro delle politiche dei trasporti". È quanto ha affermato ilin occasione della presentazione dell'svoltasi questa mattina presso la sede della Stampa estera a Roma."Soprattutto riguardo a due dati. Il primo si riferisce all'effetto che l'aeroporto ha sul suo territorio in termini di sviluppo economico e di occupazione. L'indagine dimostra che gli italiani ma anche gli stakeholder intervistati hanno una percezione sbagliata e giudicano questo rapporto per difetto. L'altro elemento è che c'è un'eccessiva enfatizzazione del contributo negativo che gli aeroporti danno sul piano dell'inquinamento: gli italiani pensano che il trasporto aereo inquini più di quanto inquini nella realtà. Sono due dati importanti sui quali bisogna recuperare e anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Per quanto riguarda l'aspetto ambientale noi siamo assolutamente in linea con la necessità di rendere il trasporto aereo sostenibile. Chiediamo un sostegno agli investimenti negli aeroporti perché gli investimenti da fare per la sostenibilità sono molto consistenti e in autofinanziamento i soggetti gestori non possono farcela"."Bisogna un po' incalzare il governo perché – anche se il ministro Giovannini ha fatto delle riflessioni molto serie e intelligenti – non si può non registrare che sul trasporto aereo c'è una discreta chiusura in tutti i documenti programmatici e di destinazione delle risorse. Quindi il lavoro da fare, e che noi faremo, insisterà non tanto nel rivendicare in astratto delle risorse ma preparando, con un'iniziativa molto interessante che presenteremo entro la fine dell'anno, una serie di progetti immediatamente cantierabili sui quali chiederemo dei sostegni in più".