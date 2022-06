Debole il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (-0,56%), scambi negativi per Antares Vision

comparto beni industriali a Milano

(Teleborsa) - Movimento fiacco per il, che chiude la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l'Ilha chiuso a quota 40.372,4, con una flessione dello 0,56% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si porta a 966, dopo aver aperto a 975.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni industriali, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento del 2,56%.Tra le medie imprese quotate sul, sottotono, che chiude la seduta con un calo del 3,04%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,92%.Giornata incolore per, che chiude la giornata dell'1 giugno con una variazione percentuale negativa dell'1,36% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,87% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,61% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,56%.