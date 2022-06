ERG, acquisizione da 128 milioni per rafforzare presenza nel solare in Italia

ERG

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha siglato un, società di diritto olandese facente capo al fondo ABN AMRO Sustainable Impact Fund PE B.V. MP Solar B.V. è proprietaria, tramite sette società italiane, di, con una potenza installata totale pari a 33,8 MW e una produzione complessiva annua di 46 GWh.Ildell'operazione, portata a termine tramite la controllata ERG Power Generation, in termini di enterprise value al 31 dicembre 2021 è die l'EBITDA 2021 è pari a 16,6 milioni di euro. Ilè previsto a luglio 2022."Con questa operazione ERGin coerenza con la strategia di diversificazione tecnologica prevista nel Piano Industriale 2022-2026 - ha commentatodi ERG - L'accordo ci consentirà di raggiungere sinergie industriali grazie all’integrazione degli impianti all'interno del nostro portafoglio e di effettuare interventi di revamping su alcuni progetti selezionati".Nell'operazioneha svolto il ruolo difinanziario, lo studio Bird & Bird il ruolo di advisor legale, Ernst & Young il ruolo di advisor accounting and tax e DNV-GL il ruolo di technical advisor.