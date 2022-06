Gas, prezzi in calo ad Amsterdam nonostante taglio forniture Gazprom

Orsted

Shell

Snam

(Teleborsa) -ad Amsterdam, nonostante i nuovi tagli delle fornitore da parte di Gazprom, principale fornitore di gas all'Europa. Il prezzo dei contratti futures del gas TTF, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra unalle 9.40 ora italiana, rispetto alla chiusura a quota 94 euro/MWh della seduta di ieri.Il gas si muove in ribasso nonostante ieri pomeriggio Gazprom abbia dichiarato chealla principale compagnia energetica danesee a Shell Energy Europe (controllata della compagnia petrolifera britannica) a causa del mancato pagamento del gas fornito ad aprile e del"I tagli totali dell'offerta russa all'UE ammontano ora a circa 23 miliardi di metri cubi, ovvero circa il 15% dell'offerta totale russa all'UE - hanno scritto gli analisti di ING - Queste. Secondo quanto dichiarato da Gazprom, non si aspettano ulteriori tagli dell'offerta a nessun altro acquirente dell'UE, dato che gli acquirenti hanno pagato o sono già stati informati che i flussi verso di loro verranno interrotti".Sul fronte della diversificazione degli approvvigionamenti, è arrivata una buona notizia anche sul fronte italiano. ha firmato un accordo per l. La nave può operare sia come nave metaniera per il trasporto del gas naturale liquefatto (GNL) sia comee ha una ha una capacità di stoccaggio di circa 170.000 metri cubi di gas naturale liquefatto e una capacità di rigassificazione continua di 5 miliardi di metri cubi l'anno.