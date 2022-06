Grano, S&P prospetta tensioni su prezzi fino a 2024 e oltre

(Teleborsa) -e degli altri prodotti agricoli, innescato dall'invasione della Russia in Ucraina e dalle sanzioni imposte dall'Occidente a Mosca. Lo rivela uno studio di Samuel Tilleray, analista presso, secondo cui l'aumento dei prezzi e la riduzione delle forniture".Secondo l'agenzia "la mancanza di fertilizzanti, i controlli sull'export, le interruzioni degli scambi commerciali e l'aumento dei costi del carburante eserciteranno una pressione al rialzo sul costo delle materie prime".C'è da tener presente chedi grano, mais, semi ed olio di girasole ed insieme rappresentano il, mentre Russia e Bielorussia sono stati il ??primo e il sesto esportatore di fertilizzanti a livello globale nel 2020.Dall'analisi emerge anche che idalla carenza di materie prime agricole sono quelli a medio e basso reddito dell’, del, dell’e del. Sono stati analizzati in particolare i Paesi più fragili in termini di importazioni rispetto al PIL ed è emerso chesono "particolarmente esposti" per la quasi totale dipendenza dalla Russia, mentredipendono molto dall'Ucraina e sono quindi esposti alle interruzioni dei porti e delle attività di lavorazione a causa della guerraLo, e potrebbe determinare anche una review dei rating di alcune economie emergenti, in base alle risposte che daranno i singoli Paesi e le organizzazioni internazionali. "Sebbene molti dei titoli di Stato più esposti a questo rischio abbiano già rating creditizi molto bassi, le ricadute economiche e politiche dello shock alimentare potrebbero contribuire al", spiega Tilleray.Più in dettaglio, il potenziale impatto sui rating dipenderà, tra le altre cose, dall'entità e dalla gravità dello shock alimentare, dalla capacità dei governi di ridurre al minimo i costi sociali ed economici e dagli aiuti internazionali.