Industrie Chimiche Forestali, informativa sullo share buy-back

(Teleborsa) -, nell’ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 18 febbraio 2022,, dal 24 al 30 maggio 2022, complessivamente(corrispondenti allo 0,011% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 5,891 euro per uncomplessivo pari aA seguito degli acquisti sopra comunicati, l'ammontare complessivo delle azioni proprie detenute dalla società è di 25.524 azioni, pari allo 0,373% del capitale sociale, mentre il numero di azioni emesse meno il numero totale di azioni proprie detenute è pari a 6.819.983.Industrie Chimiche Forestali ha precisato che l’Assemblea ordinaria dei Soci del 18 febbraio 2022 ha autorizzato l’acquisto di un numeromassimo di 1.000.000 azioni nel limite dell’esborso massimo complessivo di 8.000.000 euro (fermo restando che il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale di Industrie Chimiche Forestali). L'autorizzazione deliberata dalla predetta Assemblea ordinaria dei Soci scadrà il 17 agosto 2023.Nel frattempo, in Borsa, scendecon i prezzi allineati a 5,8 euro, per una discesa del 2,36%.